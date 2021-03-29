يُؤخذ بجرعة واحدة.. روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس (كورونا)

من جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني لسجل الأدوية الحكومي في روسيا، بأنه تم تقديم الأوراق الخاصة بتسجيل لقاح (سبوتنيك لايت) المضاد لفيروس (كورونا) إلى وزارة الصحة الروسية.















