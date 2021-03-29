دولي

يُؤخذ بجرعة واحدة.. روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس (كورونا)

يُؤخذ بجرعة واحدة.. روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس (كورونا)، وهو لقاح يُؤخذ بجرعة واحدة.

من جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني لسجل الأدوية الحكومي في روسيا، بأنه تم تقديم الأوراق الخاصة بتسجيل لقاح (سبوتنيك لايت) المضاد لفيروس (كورونا) إلى وزارة الصحة الروسية.







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