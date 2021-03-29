غانتس يدعو لابيد وبينت وساعر لاجتماع مشترك لإيجاد طريقة لوقف حكم نتنياهو

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن رئيس حزب (أزرق أبيض)، بني غانتس، دعا زعيم (هناك مستقبل)، يائير لابيد، و(يمينا)، نفتالي بينيت، و(أمل جديد)، برئسة غدعون ساعر، لاجتماع مشترك في أقرب وقت من أجل "حل الخلاف السياسي وإيجاد طريقة لوقف حكم نتنياهو وتشكيل حكومة "نزيهة".









ويُعتقد أن لابيد سيحظى بدعم 51 نائبا لتكليفه بتشكيل الحكومة، إذا ضمن تأييد (أزرق أبيض).





والتقى لابيد مساء أمس رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس لأول مرة منذ القطيعة بينهما بعد أن دخل الأخير حكومة نتنياهو.





ورفض غانتس التعهد بأن يوصي الرئيس الإسرائيلي، بتكليف لبيد بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأعلن حزب (ميرتس) نيته التوصية باسناد مهمة تشكيل الحكومة الى لابيد. وقالت النائبة عنه تامار زاندبرغ اننا، مواطنين يهود وعرب، نريد إقامة حكومة شراكة ومساواة.



وعُلم ان القائمة العربية الموحدة اشترطت دعمها له بحل قضية القرى البدوية غير المعترف بها، ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وإلغاء قانوني القومية وكامينيتس.





وقال مسؤول في حزب (أمل جديد): إن لابيد يحاول فرض تأليف حكومة ضيقة مع (القائمة المشتركة) ولكن ذلك لن يحصل.





وفي حديث مع صحيفة (يسرائيل هايوم)، قال مصدر في (ليكود) إن الحزب سيعرض على ساعر أي منصب يريده لتشكيل حكومة يمين مستقرة، فيما من المتوقع ان تنطلق قريبا المفاوضات بين (ليكود) والقائمة العربية الموحدة.



هذا وتستمر الاتصالات في إسرائيل، لتحقيق انفراجة في العقدة السياسية، بعد أيام قليلة من إجراء انتخابات (كنيست).