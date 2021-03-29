صور.. قائمة "التيار الإصلاحي" تتقدم بطلب تسجيل قائمتها لانتخابات التشريعي

















رام الله - دنيا الوطنتقدمت قائمة "التيار الإصلاحي"، بطلب تسجيل قائمتها لانتخابات المجلس التشريعي وذلك في مقر لجنة الانتخابات المركزية بمدينة غزة.وستكون القائمة برئاسة المسؤول السابق في جهاز الأمن الوقائي، سمير مشهراوي، فيما تضمنت 132 مرشحاً، شملت مرشحين عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.