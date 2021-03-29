بفعل الرياح الشديدة.. السفينة الجانحة بقناة السويس تعود لوضعها بعرض القناة

محاولات مستمرة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت الرياح بعد ظهر اليوم الاثنين، السفينة الجانحة لوضعها في عرض قناة السويس.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز)، عن مصادر لها، بأن رياحاً قوية أعادت السفينة الجانحة لوضعها السابق، قبل محاولة القطر الثانية.



وكان رئيس هيئة قناة السويس، قال صباح اليوم الاثنين، إنه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بنسبة 80%.



وأضاف: أنه من المقرر أن يتم استئناف مناورات التعويم مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له، وفق ما نقل (التلفزيون المصري)، مشيراً إلى أن استئناف حركة الملاحة في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة المالكة للسفينة، بأن السفينة الجانحة في قناة السويس استدارت لكن لم يتم تعويمها بشكل كامل.



ونقلت وكالة (رويترز) عن هيئة قناة السويس قولها: إن عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.