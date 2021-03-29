شؤون فلسطينية

"القدس موعدنا".. تعرّف على رقم وشعار وبعض أسماء قائمة حماس لانتخابات التشريعي

"القدس موعدنا".. تعرّف على رقم وشعار وبعض أسماء قائمة حماس لانتخابات التشريعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، عن شعار قائمتها التي تقدمت بتسجيلها تمهيداً لخوض انتخابات المجلس التشريعي.

وتحمل القائمة رقم 10، ويحمل الشعار اسم "القدس موعدنا".

وأبرز أسماء القائمة، نائل البرغوثي، حسن سلامة، جمال أبو الهيجا، عبد الخالق النتشة، جواد الجعبري، عبد الباسط الحاج، فازع صوافطة، مصطفى الشنار.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،: اليوم نلتقى مجددا مع أبناء شعبنا ونتواصل مع أبناء أمتنا العربية والاسلامية في لحظة تاريخية فاصلة من تاريخ الشعب الفلسطيني".

وتابع: حيث ينطلق ركب الجد والعمل والعطاء بقائمة (القدس موعدنا) اسم يحمل دلالاته الوطنية الاستراتيجية في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس التي هي  القضية الجامعة لكل أبناء شعبنا وأمتنا العربية والاسلامية بل القلب النابض الذى يجعل الجميع في حالة حراك دائم لا يتوقف إلا بتحريرها من العدو الصهيوني".

وأضاف برهوم: "اسم وشعار القائمة (القدس موعدنا) تأكيد على أنه مهما عظمت المؤامرات فلن تكسر إرادة شعبنا، ولن تغير من الحقيقة شيء وسنستمر في مشوارنا الكفاحي والنضالي المقاوم حتى تحرير فلسطين والقدس والأقصى".






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