"الصحة" بغزة تعلن اكتشاف حالات مصابة بالطفرة البريطانية

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، أنه ضمن جهودها في مواجهة ومتابعة الحالة الوبائية تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس (كورونا) المستجد.





رام الله - دنيا الوطنوأضافت وزارة الصحة، في تصريح مقتصب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه قد أثبتت هذه الفحوصات إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.وعليه تؤكد وزارة الصحة أن جملة السياسات والإجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها، كما تؤكد أن الإجراء الأكثر فعالية لمكافحة الجائحة هو مدى الالتزام باجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.