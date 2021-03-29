شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: ترشح النقيب شوقي صبحة على قائمة دحلان "لحظة زعل"

نقابة الأطباء: ترشح النقيب شوقي صبحة على قائمة دحلان "لحظة زعل"
رام الله - دنيا الوطن
وصفت نقابة الأطباء في فلسطين، مساء أمس الإثنين، ترشح النقيب شوقي صبحة، على قائمة التيار الديمقراطي، التابع لمحمد دحلان، بـ "لحظة زعل أو تشتت وخلاف مع الحكومة".

وقال مجلس النقابة، في بيان صحفي: "إن التاريخ العريق والمشرف لكل إنسان لا يمكن أن تمحيه سحابة عابرة أو هفوة صغيرة".

وعبر عن استياءه الشديد من هذه الخطوة، مضيفاً أن النقيب صبحة كان دائما مع الشرعية و"مخلصاً لها"، بحسب وصف البيان.

ولفت البيان، إلى أن مجلس النقابة تحول إلى خلية نحل لـ "يؤكد أنه دائما على العهد"، واصفاً النقيب بـ "المغوار" الذي استجاب لنداء زملاءه.

ونفى صبحة، صباح اليوم، نيته الترشح للانتخابات التشريعية، قائلاً عبر موقع (فيسبوك): "أعلن لكم وللجميع عدم نيتي خوض السباق الانتخابي في انتخابات التشريعي المقبلة وإذا ذكر اسمي في أي قائمة انتخابية فإنني اعتبر نفسي خارج هذه القائمة".

وكانت تسريبات إعلامية، ذكرت أمس الإثنين، أن نقيب الأطباء شوقي صبحة، ترشح على قائمة التيار، التابعة للقيادي المفصول من حركة (فتح)، محمد دحلان.



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