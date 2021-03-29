صور.. قائمة "وطن" برئاسة البرلماني خريشة تتقدم بتسجيل قائمتها لانتخابات التشريعي





والقائمة تضم على رأسها د.حسن خريشة، ويزيد عدد أعضائها عن 40 مرشحاً ممثلين من كل الشرائح الأكاديمية والشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال والمرأة و"جيل التسعينات".



ووفق مصادر محلية، فقد عُرف من بين أعضاء القائمة، د. أنور الشاعر، د. حسام الدجني، د. نصر عبد الكريم، د. رمضان العمري، د. ثائر القواسمي، د. تغريد الصغير، ريم العمري، د.معاوية المصري.













رام الله - دنيا الوطنتقدمت قائمة "وطن" اليوم الاثنين، بطلب تسجيلها بشكل رسمي لدى لجنة الانتخابات المركزية في رام الله.