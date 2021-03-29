شاهد: حماس تتقدم بطلب تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية





وقال د.عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إن "قائمتنا جاهزة وجاري تسجيلها وخيار القائمة الوطنية سيظل حاضراً لدى الحركة حتى قبيل إغلاق موعد الترشح".



وكان المتحدث باسم حركة حماسن حازم قاسم، قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن "لدينا إيمان راسخ على الدوام، أن شعبنا هو صاحب القرار فيمن يمثله في كل الهيئات والمستويات عبر الخيار الديمقراطي في صندوق الاقتراع".



وأضاف: "نحن على مشارف انطلاق مرحلة جديدة من العملية الانتخابية بتقديم قائمة الحركة، مصممون على إنجاز هذا المسار الوطني لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".



وأكدت مصادر مُطلعة، أن عدد مرشحي حركة حماس في الضفة والقدس 79 شخصية، و53 مرشحاً يمثلون محافظات قطاع غزة.



وعلمت "دنيا الوطن" بأن الفقيدين عمر البرغوثي، والدكتور عدنان أبو تبانه، كانا ضمن قائمة مرشحي حماس، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.



وأوضحت هذه المصادر، أن البرغوثي كان في موقع متقدم بالقائمة، نظراً لرمزيته ومكانته، والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها.



وأشارت ذات المصادر إلى أن بنك الأسماء المتوفر بين يدي قيادة الحركة، يمكن أن يملأ الفراغ الذي خلّفه الفقيدين.















رام الله - دنيا الوطنقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بطلب تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية، برئاسة خليل الحية.