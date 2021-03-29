دولي

بكين تبدأ تطعيم الأجانب بلقاحات مضادة لكوفيد-19

بكين تبدأ تطعيم الأجانب بلقاحات مضادة لكوفيد-19
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بكين في تطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لكوفيد-19، وفق ما ذكر مكتب الشؤون الخارجية ببلدية بكين. 

وبحسب بيان صادر عن المكتب المذكور، فإنه يمكن للأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، ووفقا لمبدأ المشاركة الطوعية وبعد إعطاء موافقة مستنيرة وتحمل المسؤولية الشخصية عن المخاطر، تلقي لقاح كوفيد-19.. 

وأشار البيان إلى أنه سيتم استخدام لقاحات سارس-كوف-2 المعطلة المحلية الصينية، وأنه يجب الحصول على جرعتين. 

وأضاف البيان أنه يمكن للأجانب الراغبين في تلقي اللقاح التحقق من الإشعارات الصادرة عن مكاتب عملهم أو مدارسهم أو الأحياء السكنية التي يقيمون بها، والحصول على مواعيد من خلال هذه المؤسسات. 

وبعد الحصول على مواعيد، يمكن للأفراد الحصول على اللقاح في مكان قريب وفقا لترتيب سلطات الأحياء المحلية. كما يجب تقديم جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية في موقع تلقي اللقاح. 

ويمكن للأجانب المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي في بكين الحصول على اللقاح مجانا من خلال إظهار وثائق التأمين المعنية، بينما يتعين على أولئك غير المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي دفع 93.5 يوان (14.4 دولار أمريكي) للجرعة الواحدة.

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