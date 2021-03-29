"مكافحة العدوى" بغزة: الملايين من البشر تلقوا لقاح (كورونا) ولا داعي للخوف

وزيرة الصحة مي الكيلة تقوم بتطعيم أحد المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير دائرة مكافحة العدوى، بغزة، د. رامي العبادلة، اليوم الاثنين، إن لقاح التطعيم يحمي من (كورونا)، وهو آمن وسليم وليس له أي أثار أو مضاعفات.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس) حول عزوف المواطنين عن تلقي لقاح (كورونا): بأن "الدراسات الطبية أثبتت بأن اللقاح يخفف بشكل كبير من الإصابة بالفيروس".



وشدد على أن لقاح (كورونا) قد يصيب عدداً قليلاً من المتلقين وذلك بسبب ضعف في جهاز المناعة عند الشخص المتلقي، ونسبة أعراض الإصابة خفيفة جداً وكأنها نزلة برد.



وقال العبادلة: إن كل اللقاحات المتداولة على مستوى العالم آمنة وفلسطين ليست تجربة للقاح، ولا داعي للخوف فالملايين من البشر تلقوا اللقاح، مشيراً إلى أننا "نخصص إعطاء اللقاح لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة فهم أولى بتلقي اللقاح".



ودعا مدير دائرة مكافحة العدوى، بغزة، جميع المواطنين بالتوجه لأقرب مركز صحي لتلقي اللقاح بأقرب وقت ممكن لأنه يشكل له حماية من الإصابة.



وقال: لا يوجد أي تعارض بين اللقاحات وهي آمنة ولها تجارب سليمة في تطعيم المواطنين في جميع أنحاء العالم.



وشدد على من من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح يجب أن يحافظ على الكمامة لفترة معينة حتى تعمل المناعة، بشكل أفضل، وبعد تلقيه الجرعة الثانية يمارس حياته الطبيعية ويقاوم الفيروس.



وقال: "من أصيب بفيروس (كورونا) ليس له الألوية في إعطائه اللقاح، لأن احتمالية إصابته مرة ثانية قليلة جداً".



وتابع: بأن "السن المسموح به لمتلقي التطعيم من فوق 18 عاماً".