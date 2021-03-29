الخضري: الاحتلال يُصعد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الشعب الفلسطيني يحيى ذكرى يوم الأرض، وسط تصاعد استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وطرد السكان من بيوتهم في الضفة الغربية والقدس.



وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 29-3-2021 على أن هذه الإجراءات والخطوات الاستيطانية تُشكل خرقاً لكل مبادئ القانون الدولي والقوانين الإنسانية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي حراكاً فاعلاً للضغط على الاحتلال لإنهاء الاستيطان والحصار.



في الوقت ذاته، شدد الخضري على أن الشعب الفلسطيني يعيش أوقاتا مهمة تتطلب مزيداً من التمسك بالأرض، ورص الصفوف وتوحيدها، والعمل المشترك ليعيش شعبناً حراً كريماً على أرضه دون احتلال وحصار واستيطان وتهويد.



وقال الخضري " الكل الفلسطيني مُطالب أن يكون يداً واحدة والسير قدماً في كل المسارات، والمضي في ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والوحدة الوطنية، والعمل من أجل رفع الحصار، ومناهضة الاستيطان واستعادة الحقوق المشروعة.



وأكد أن الموقف الفلسطيني يجب أن يكون موحداً قبل وبعد الانتخابات، مشيراً إلى أن القوائم التي تُقدم بشكل يومي للمشاركة في الانتخابات التشريعية دليل وعي الجمهور والشعب الفلسطيني نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات.



وقال الخضري "شعبنا أثبت على مدار السنوات، أنه مُصمم على نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وأضاف " هذا يتطلب من القوى والفصائل العمل بشكل دائم ومستمر على تحقيق الهدف، مُتمسكين بكامل حقوقهم وثوابتهم".



وحيى الخضري صمود شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والشتات الذين يواجه كل هذه التحديات بصموده وصبره وثباته باعتباره صمام الأمان في هذه المرحلة، وهو الذي يجب أن يُجبر العالم للتحرك نحو لجم الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا.