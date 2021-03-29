سلفيت: الكشف ملابسات مقتل مواطن في بلدة قراوة بني حسان

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وبعد وصول جثمان مواطن يبلغ من العمر (27 عاماً) لمركز طبي في بلدة بديا غرب سلفيت، بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري والتي اسفرت عن حصر الاشتباه بشخصين بارتكاب الجريمة وتم جلبهما وسماع أقوالهما والتحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.





رام الله - دنيا الوطنكشفت النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية في شرطة محافظة سلفيت اليوم، ملابسات مقتل مواطن يوم أمس، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.