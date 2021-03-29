الأسير عماد ربايعة يواجه أوضاعاً صحية قاسية داخل معتقل (النقب)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن الأسير عماد أحمد حسن ربايعة (43 عاماً) من بلدة ميثلون جنوب جنين، يواجه أوضاعاً صحية قاسية ومقلقة داخل معتقل "النقب".



وبينت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوضع الصحي للأسير ربايعة بدأ بالتدهور خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال بعلاجه وتحويله إلى طبيب مختص لتشخيص حالته حتى شهر شباط/فبراير من العام الجاري، مما أدى إلى تراجع حالته صحية.



وأضافت أنه بعد تشخيص وضعه الصحي، تبين أن الأسير يعاني من حساسية في الأوعية الدموية، وتم تزويده بجرعات من "الكورتيزون"، لكن طرأ مضاعفات صحية جديدة على حالته، فبدأ يشتكي من ظهور حبوب حمراء على جسده تُسبب له أوجاع كبيرة، بالاضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة، لكن إدارة المعتقل لا تكترث لوضعه الصعب.



من الجدير ذكره أن الأسير معتقل منذ تاريخ 21/6/2002، ومحكوم بالسجن لـ 23 عاماً، وهو متزوج ولديه ابنة