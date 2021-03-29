شؤون فلسطينية

مدير "الصداقة التركي": لم نلحظ أي أعراض جانبية خطيرة للتطعيمات

مدير "الصداقة التركي": لم نلحظ أي أعراض جانبية خطيرة للتطعيمات
توضيحية
خاص لدنيا الوطن: عوض أبو دقة
دعا مدير مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني د.مروان شفيق الهمص، اليوم الاثنين، إلى الإقبال على أخذ التطعيمات ضد وباء (كورونا)، مفنداً كل ما يروج عن عدم فعاليتها.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "ننصح جميع المواطنين فوق سن 55 عاماً أو من تسنح له الفرصة بأخذ التطعيمات ضد (كوفيد 19)، فلا ضرر منها، وننفي كل ما يُشاع بخلاف ذلك".

وأضاف: "لم نرَ أي أعراض جانبية خطيرة للتطعيمات. كل من أخذها تجاوب، وهو الآن بمثابة شبه محمي من الإصابة".

ودعا الهمص كل من تطعموا للحرص والالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية شأنهم شأن غيرهم، معتبراً أن أخذ التطعيمات ليس مدعاةً للتراخي والاستهتار.

ووصف ما يشهده قطاع غزة حالياً بأنها موجة ثانية تزداد شدتها، داعياً جميع المواطنين للالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، حتى لا يتفاقم الوضع أكثر.

وأشار الهمص إلى وجود 72 حالة تخضع للعلاج بفعل الإصابة بوباء (كورونا) في مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني، بينها 30 حالة حرجة.

ونوه إلى أنهم يستقبلون حالات من كل محافظات قطاع غزة، لافتاً إلى أن التحويل يكون من خلال المستشفيات، وبعض الحالات تأتي رأساً من البيوت.

وفي سؤاله عمَّا إذا كان هنالك وجود لطفرات متحولة من (كورونا) بغزة، أجاب الهمص "لحتى الآن لا يوجد لدينا ما يُثبت أن هناك حالاتٍ مصابة بالطفرات المتحولة، إنما نتعامل بنفس البروتوكول العلاجي لـ (كوفيد 19) السابق".

وأوضح أن الاستجابة للعلاج كما هي في الموجة الأولى، ولا جديد على العلاج، ولا حتى على الأعراض.

ولفت الهمص إلى أن لديهم 168 سريراً، يُضاف لها 6 أسرة عناية مركزة، مع العلم بأن الفعالة منها حالياً 80 سريراً موزعة على 4 أقسام.

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