"الديمقراطية" تنفي تلقيها لفت نظر لممارستها دعاية انتخابية لقائمتها قبل الموعد
خاص لدنيا الوطن
نفى مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر، اليوم الاثنين، قيام لجنة الانتخابات المركزية، بتوجيه لفت نظر لقائمتهم المُسجَلة للمنافسة على خوض الانتخابات التشريعية.
وأوضح أنهم أعلنوا في مؤتمرٍ صحفي رسمي عن تسجيل قائمتهم، وعن اسمها، وعدد المرشحين فيها، وعن البرنامج الوطني، والاجتماعي، والسياسي لها، معتبراً كل ما سبق خطوطاً عريضة، وليست شكلاً من أشكال الدعاية الانتخابية.
نفى مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر، اليوم الاثنين، قيام لجنة الانتخابات المركزية، بتوجيه لفت نظر لقائمتهم المُسجَلة للمنافسة على خوض الانتخابات التشريعية.
وقال زغبر في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "لم نُبلغ رسمياً من لجنة الانتخابات المركزية حول تجاوزنا بشأن ممارسة الدعاية الانتخابية قبل المحدد".
وأوضح أنهم أعلنوا في مؤتمرٍ صحفي رسمي عن تسجيل قائمتهم، وعن اسمها، وعدد المرشحين فيها، وعن البرنامج الوطني، والاجتماعي، والسياسي لها، معتبراً كل ما سبق خطوطاً عريضة، وليست شكلاً من أشكال الدعاية الانتخابية.
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