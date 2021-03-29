"الديمقراطية" تنفي تلقيها لفت نظر لممارستها دعاية انتخابية لقائمتها قبل الموعد

وقال زغبر في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "لم نُبلغ رسمياً من لجنة الانتخابات المركزية حول تجاوزنا بشأن ممارسة الدعاية الانتخابية قبل المحدد".



وأوضح أنهم أعلنوا في مؤتمرٍ صحفي رسمي عن تسجيل قائمتهم، وعن اسمها، وعدد المرشحين فيها، وعن البرنامج الوطني، والاجتماعي، والسياسي لها، معتبراً كل ما سبق خطوطاً عريضة، وليست شكلاً من أشكال الدعاية الانتخابية.