جنين: الشرطة تنهي ثلاث حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثلاث حفلات زفاف في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وفضها، كما قامت الشرطة بتحرير 43 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.



وأضافت الشرطة بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الإجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية أمس، ثلاث حفلات زفاف وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.