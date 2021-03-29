شؤون فلسطينية

فلسطين: 18 وفاة و1786 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 18 وفاة و1786 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 18 وفاة، و1786 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1181 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (1)، قلقيلية (4)، نابلس (3)، الخليل (2)، ضواحي القدس (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (1)،  قطاع غزة (5).

وأضافت: أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (40)، طولكرم (133)، جنين (164)، قلقيلية (47)، الخليل (125)، نابلس (238)، سلفيت (15)، ضواحي القدس (16)، رام الله والبيرة (138)، بيت لحم (42)، أريحا والأغوار (13)، قطاع غزة (815)، لافتة إلى انه تم إجراء 8341 فحصا.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (21)، طولكرم (132)، جنين (137)، قلقيلية (86)، نابلس (69)، الخليل (188)، سلفيت (69)، ضواحي القدس (20)، رام الله والبيرة (133)، بيت لحم (154)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (156).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 207 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 690 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وغزة 69055، بينهم 7638 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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