السيسي: المصريون نجحوا بإنهاء أزمة السفينة الجانحة رغم التعقيد الفني الهائل

وقال رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، إنه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بنسبة 80%.





وأضاف: أنه من المقرر أن يتم استئناف مناورات التعويم مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له، وفق ما نقل (التلفزيون المصري)، مشيراً إلى أن استئناف حركة الملاحة في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة المالكة للسفينة، بأن السفينة الجانحة في قناة السويس استدارت لكن لم يتم تعويمها بشكل كامل.



