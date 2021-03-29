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السيسي: المصريون نجحوا بإنهاء أزمة السفينة الجانحة رغم التعقيد الفني الهائل

السيسي: المصريون نجحوا بإنهاء أزمة السفينة الجانحة رغم التعقيد الفني الهائل
السفينة الجانحة في قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف السيسي "أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاما يا بلادي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، إنه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بنسبة 80%.

وأضاف: أنه من المقرر أن يتم استئناف مناورات التعويم مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له، وفق ما نقل (التلفزيون المصري)، مشيراً إلى أن استئناف حركة الملاحة في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة المالكة للسفينة، بأن السفينة الجانحة في قناة السويس استدارت لكن لم يتم تعويمها بشكل كامل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن هيئة قناة السويس قولها: إن عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

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