كهرباء القدس: نحن أمام خيارين إما تحصيل الديون المستحقة أوالعودة لمربع القطع

كهرباء القدس: نحن أمام خيارين إما تحصيل الديون المستحقة أوالعودة لمربع القطع
رام الله - دنيا الوطن
حذر م.هشام العٌمري، رئس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام من استمرار تراكم الديون المستحقة على المشتركين والتي أدت إلى تراكم الديون والغرامات لصالح شركة كهرباء اسرائيل، محذراً من تنفيذ الأخيرة تهديداتها بالقطع حال لم تُدفع الديون المستحقة، وأن الشركة لن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك مرةً اخرى لسداد الديون، وهي أصلاً غير قادرة مالياً على ذلك.
وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر اليوم، أن الشركة أطلقت مجموعة من التسهيلات لمن تقدموا بالأونة الأخيرة لجدولة ديونهم المستحقة، وذلك بما يتناسب مع القدرة المالية للمشتركين وذلك بهدف تشجيعهم لتسوية أمورهم المالية قبل الـ15 من شهر أيّار المقبل ، وهي المهلة التي منحتها الشركة للمتنعين عن الدفع قبل اللجوء إلى القانون والمحاكم.
وأضاف رئس مجلس الإدارة، إن الأصل في العلاقة مع المشتركين هي علاقة وديّة خدماتيّة وأن الشركة لا تلجأ إلى القانون والمحاكم إلا بعد استنفاذ الطرق المطلوبة وتنويه المشتركين لأكثر من مرة تجنباً للمحاكم التي توجه بمنع السفر والحبس أحياناً ضد الممتنعين عن الدفع، وهو ما تحاول الشركة تجنبيه عن مشتركيها باللجوء إلى كافة الطرق الوديّة، قبل أن تجد نفسها مضطرة للذهاب لأجهزة القانون.
وأكد م. هشام العُمري أن الشركة لن تسمح المساس بإستقرار النظام الكهربائي، وستحافظ على ديمومة وجود الخدمة الكهربائية بكافة الطرق والوسائل، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن يتعرض مشتركي الدفع المسبق والملتزمين بدفع فواتيرهم لقطع الخدمة بسبب تخلّف بعض المشتركين من سداد ديونهم المستحقة، محذراً في ذات الوقت من أن حجم السرقات في بعض المناطق إذا وصل إلى أكثر من 50% فإن الشركة ستجد نفسها مضطرة لفصل الخدمة عن هذه المناطق.
حذر م.هشام العٌمري، رئس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام من استمرار تراكم الديون المستحقة على المشتركين والتي أدت إلى تراكم الديون والغرامات لصالح شركة كهرباء اسرائيل، محذراً من تنفيذ الأخيرة تهديداتها بالقطع حال لم تُدفع الديون المستحقة، وأن الشركة لن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك مرةً اخرى لسداد الديون، وهي أصلاً غير قادرة مالياً على ذلك.
وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر اليوم، أن الشركة أطلقت مجموعة من التسهيلات لمن تقدموا بالأونة الأخيرة لجدولة ديونهم المستحقة، وذلك بما يتناسب مع القدرة المالية للمشتركين وذلك بهدف تشجيعهم لتسوية أمورهم المالية قبل الـ15 من شهر أيّار المقبل ، وهي المهلة التي منحتها الشركة للمتنعين عن الدفع قبل اللجوء إلى القانون والمحاكم.
وأضاف رئس مجلس الإدارة، إن الأصل في العلاقة مع المشتركين هي علاقة وديّة خدماتيّة وأن الشركة لا تلجأ إلى القانون والمحاكم إلا بعد استنفاذ الطرق المطلوبة وتنويه المشتركين لأكثر من مرة تجنباً للمحاكم التي توجه بمنع السفر والحبس أحياناً ضد الممتنعين عن الدفع، وهو ما تحاول الشركة تجنبيه عن مشتركيها باللجوء إلى كافة الطرق الوديّة، قبل أن تجد نفسها مضطرة للذهاب لأجهزة القانون.
وأكد م. هشام العُمري أن الشركة لن تسمح المساس بإستقرار النظام الكهربائي، وستحافظ على ديمومة وجود الخدمة الكهربائية بكافة الطرق والوسائل، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن يتعرض مشتركي الدفع المسبق والملتزمين بدفع فواتيرهم لقطع الخدمة بسبب تخلّف بعض المشتركين من سداد ديونهم المستحقة، محذراً في ذات الوقت من أن حجم السرقات في بعض المناطق إذا وصل إلى أكثر من 50% فإن الشركة ستجد نفسها مضطرة لفصل الخدمة عن هذه المناطق.
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