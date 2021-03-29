كهرباء القدس: نحن أمام خيارين إما تحصيل الديون المستحقة أوالعودة لمربع القطع

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رام الله - دنيا الوطن

حذر م.هشام العٌمري، رئس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام من استمرار تراكم الديون المستحقة على المشتركين والتي أدت إلى تراكم الديون والغرامات لصالح شركة كهرباء اسرائيل، محذراً من تنفيذ الأخيرة تهديداتها بالقطع حال لم تُدفع الديون المستحقة، وأن الشركة لن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك مرةً اخرى لسداد الديون، وهي أصلاً غير قادرة مالياً على ذلك.



وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر اليوم، أن الشركة أطلقت مجموعة من التسهيلات لمن تقدموا بالأونة الأخيرة لجدولة ديونهم المستحقة، وذلك بما يتناسب مع القدرة المالية للمشتركين وذلك بهدف تشجيعهم لتسوية أمورهم المالية قبل الـ15 من شهر أيّار المقبل ، وهي المهلة التي منحتها الشركة للمتنعين عن الدفع قبل اللجوء إلى القانون والمحاكم.



وأضاف رئس مجلس الإدارة، إن الأصل في العلاقة مع المشتركين هي علاقة وديّة خدماتيّة وأن الشركة لا تلجأ إلى القانون والمحاكم إلا بعد استنفاذ الطرق المطلوبة وتنويه المشتركين لأكثر من مرة تجنباً للمحاكم التي توجه بمنع السفر والحبس أحياناً ضد الممتنعين عن الدفع، وهو ما تحاول الشركة تجنبيه عن مشتركيها باللجوء إلى كافة الطرق الوديّة، قبل أن تجد نفسها مضطرة للذهاب لأجهزة القانون.



وأكد م. هشام العُمري أن الشركة لن تسمح المساس بإستقرار النظام الكهربائي، وستحافظ على ديمومة وجود الخدمة الكهربائية بكافة الطرق والوسائل، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن يتعرض مشتركي الدفع المسبق والملتزمين بدفع فواتيرهم لقطع الخدمة بسبب تخلّف بعض المشتركين من سداد ديونهم المستحقة، محذراً في ذات الوقت من أن حجم السرقات في بعض المناطق إذا وصل إلى أكثر من 50% فإن الشركة ستجد نفسها مضطرة لفصل الخدمة عن هذه المناطق.