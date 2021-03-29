"الداخلية" بغزة: نأمل ألا نتوجه لإجراءات جديدة خلال رمضان





وأضاف في مقابلة مع إذاعة (زمن)، أنه وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح.



وأكد بأن تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.



وأعرب البزم عن أمله بـ "ألا نتوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان كي يتسنى للمواطنين ممارسة شعائر الشهر الكريم، لكن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة".



وشدد على أن هناك تواصلاً رسمياً ما بين لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، والشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة: إن جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، وأجهزة الداخلية ستُسخر إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة.



من جهة أخرى، قال البزم: إنه لا يوجد في قطاع غزة معتقلون سياسيون، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي.



وتابع: لدى الداخلية ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل لديها، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل.



وقال البزم: "في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية، قمنا بتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأفرجنا عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وهم ليسوا معتقلين سياسيين".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، إنه في إطار مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا)؛ هناك توصيات قُدمت للجهات المختصة ويتم دراستها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار فيها بعد.