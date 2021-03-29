فيديو.. اشتية: مجلس الوزراء يستكمل اليوم النقاش بشأن الموازنة بفجوة عجز نحو مليار دولار





وأضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بأن الحكومة ستعمل على سد العجز بقدر ما تستطيع.





وأعرب عن أمله من نقابة الأطباء أن يعودوا إلى عملهم، مؤكداً بأن هذا ليست الوقت المناسب للاستنكاف عن العمل.





وقال اشتية: نبقي باب الحوار مفتوحاً.





يتبع..









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء سيستكمل النقاش بشأن الموازنة العامة لعام 2021 ، وسط توقعات بفجوة عجز نحو مليار دولار.