الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وأثناء المتابعة اليومية من الشرطة لمدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الصحية المعلن عنها, فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 190 مخالفة سلامة عامة لسائقي مركبات ومواطنين وأصحاب محال تجارية ومقاهي.



وأكـدت الشرطة ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية حفاظاً على الصحـة والسلامـة العامة تحت طائلـة المسائلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة اليوم مخالفات سلامة عامة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في الخليل.