"التربية" و"يونيبال" توقعان اتفاقية لرفع الوعي الصحي لدى الطالبات



كما تهدف الاتفاقية لرفع الوعي الصحي لدى الفتيات لتبني أنماط حياة صحية في فترة المراهقة من منظور شمولي، وذلك في المدارس الأكثر احتياجاً بمديريات طوباس، وسلفيت، ونابلس، وضواحي القدس وجنوب الخليل.



ووقّع الاتفاقية مدير عام الصحة المدرسية في الوزارة د. إيهاب شكري؛ نيابةً عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ومن جانب "يونيبال" مدير قسم التسويق التجاري للمواد غير الغذائية صبحي عبد السلام؛ نيابةً عن المدير العام للمؤسسة عماد خوري، بحضور مدير عام المشاريع في الوزارة مهند أبو شمة، ورئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي حنان عابد، ومنسقة البرنامج في "يونيبال" سيما الطل.



وأكد شكري وخوري أهمية هذه الاتفاقية لتطوير المهارات الصحية لدى الطالبات؛ للمرور بمرحلة المراهقة بأمان، مؤكدين أصالة الشراكة بين "التربية" و"يونيبال"؛ والتي تتجسد من خلال تنفيذ عديد النشاطات الصحيّة والتربوية الهادفة، معربين عن أملهم في الوصول إلى عدد أكبر من الطالبات.







رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة التربية والتعليم وشركة يونيبال للتجارة العامة، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العادات السلوكية الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية عند الطالبات اليافعات من الصفوف السادس، والسابع والثامن.