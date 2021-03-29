طالع: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء











رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/10).وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.