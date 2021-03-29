العراق يعيد دفعة ثالثة من الأرشيف الكويتي بعد 31 عاماً

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت الكويت من العراق، يوم الأحد، دفعة ثالثة من ممتلكات وأرشيف كويتي تم الاستيلاء عليه إبان الغزو العراقي للكويت، عام 1990.



وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الثنائية متعددة الأطراف، السفير قحطان الجنابي، سلم دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الكويتي، السفير ناصر الهين، في معهد الشيخ سعود الناصر للدراسات الدبلوماسية بالكويت.



وأضافت أن الدفعة الجديدة تضم أرشيف عدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وأعدادا كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن هذه هي الدفعة الثالثة من نوعها، وجرى تسلميها بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت، طارق الشيخ.



وقال ناصر الهين إن "هذه الخطوة الإيجابية تأتي ضمن التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأعرب عن "ترحيب الكويت بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستكمال تسليم كافة الممتلكات والأرشيف الكويتي".



وأوضح أن "الدفعة الثالثة تضم ممتلكات وأرشيف وبعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت".



وكان نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، استولى على ممتلكات ومواد أرشيفية إبان غزو الكويت واحتلالها لعدة أشهر.