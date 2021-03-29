شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 3320 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ورصدت وفق موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، تعافي 156 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما سجلت خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 63742 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 6619 حالة.

كما بلغ اجمالي المتعافين 56519 حالة، وإجمالي الوفيات 604 حالات وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالات.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 17411 شخصاً.

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