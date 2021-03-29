السعودية: المسجد الحرام يعلن استقبال صلاة التراويح في رمضان





يأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام على الإعلان عن إقامة التراويح في المسجد النبوي.



جاء ذلك في مؤتمر أقامه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، في مقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة عبر اتصال مرئي، للكشف عن ملامح خطة شهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



ووفق حسابات فلكية، يبدأ شهر رمضان في 13 نيسان/إبريل وينتهي في 12 آيار/مايو المقبلين.



وذكر السديس "عدة ملامح للخطة، بينها (إقامة) الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وصلاة العيد"، من دون أن يوضح الموقف من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أو تفاصيل الصلوات المقررة.



وأوضح السديس أنه سيتم "تقديم الخدمة إلى المصلين في شهر رمضان بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا".



وأفاد بأنه "سيتم تخصيص مصليات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها، وتعقيمها قبل وبعد كل صلاة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وتابع: "سيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للتأكد والفرز من تصاريحهم، حيث يلزم لدخول المسجد الحرام إصدار تصريح للصلاة من تطبيق "اعتمرنا" (تابع لوزارة الحج والعمرة) وإبراز تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" (تطبيقات إلكترونية حكومية)".



وأشار السديس إلى أن "هناك 4422 موظفا وموظفة لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان".



وأردف: "زدنا عدد الموظفين خلال الورديات التي تقام فيها صلاة التراويح والقيام".



واستطرد: "نقوم بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام إلى عشر مرات يوميا، عدا الغسلات الاحتياطية".



وقال السديس إنه "سيتم توفير وجبات إفطار فردية لمرتادي المسجد الحرام، وتوزع الوجبات بشكل فردي، ويسمح لمرتادي المسجد الحرام بإدخال تمرات للإفطار الشخصي فقط".



وفي 19 آذار/مارس الجاري، أعلن السديس عن إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك، أسوة بالفروض، وذلك وفق عدة ضوابط.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، عن إقامة صلاة تراويح شهر رمضان هذا العام وتوزيع وجبات للإفطار في المسجد الحرام، لمن يحصل على تصريح، مع اتخاذ تدابير مشددة لمواجهة جائحة (كورونا).