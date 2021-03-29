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ترحيب في السودان بـ"إعلان المبادئ" بين الحكومة والحركة الشعبية

ترحيب في السودان بـ"إعلان المبادئ" بين الحكومة والحركة الشعبية
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ومسؤول أممي، وأحزاب سودانية، يوم الأحد، ترحيبهم باتفاق "إعلان المبادئ" بين الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

وقال حمدوك في تغريدة على (تويتر): "توقيع إعلان المبادئ بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين"، مؤكدا الحرص أن "تتواصل الجهود وصولا لاتفاق سلام شامل عادل لا يستثني أحدا ويكون أساسا للتوافق على مشروع وطني سوداني".

وبدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر: "مبروك للسودان إعلان المبادئ (..) إنها خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأكد حزب الأمة القومي (أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير) في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "إعلان المبادئ يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار".

واعتبرت الجبهة الثورية (حركات مسلحة) في بيان صادر عن رئيسها الهادي إدريس، أن توقيع إعلان المبادئ "خطوة في الاتجاه الصحيح واستكمالاً لمسيرة السلام".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية/شمال، "إعلان مبادئ" في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بحضور رئيسها سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات.

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