لاختبار التدابير الصحية.. برشلونة تقيم حفلاً موسيقيًا بحضور الآلاف

وجاءت نتيجة ستة فحوصات فقط من بين 5000 فحص ايجابية، وفقا لصحيفة (لا فانغوارديا).



وتمّ السماح فقط للأشخاص المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين لديهم هواتف ذكية قادرة على تلقي نتائج الاختبار بالدخول. وكان يتوجب على الضيوف أيضًا الموافقة على مشاركة بياناتهم مع وزارة الصحة.



يشار إلى أن حفلا موسيقيا مماثلا أقيم بحضور 5000 شخص في مدريد في كانون أول/ديسمبر الماضي، والذي لم يكن جزءًا من مشروع بحثي، وكان على المتفرجين البقاء جالسين والالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما أقيمت تجربة مماثلة في هولندا قبل أزيد من أسبوعين.



رام الله - دنيا الوطنأقامت مدينة برشلونة الإسبانية، حفلا موسيقيا كبيراً حضره 5000 متفرج لأول مرة منذ بداية تفشي الجائحة.وأقيمت الحفلة الموسيقية في صالة "باولا دي سانت خودري" المغطاة، والتي تستوعب عادة ما يصل إلى 24 الف متفرج.وكان الهدف من الحدث اختبار ما إذا كانت مثل هذه الحفلات مع اتخاذ تدابير النظافة الصحية الصارمة آمنة على الرغم من جائحة فيروس (كورونا).وتم اتخاذ إجراءات صارمة قبل وأثناء الحفل الذي أشرف عليه الأطباء. وكان على جميع أفراد الجمهور الخضوع لفحص فيروس (كورونا) في واحد من ثلاثة مراكز اختبار خاصة قبل الحدث.