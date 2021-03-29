دولي

المستشارة الألمانية: الإجراءات الحالية بالبلاد لا تكفي لكسر الموجة الثالثة

المستشارة الألمانية: الإجراءات الحالية بالبلاد لا تكفي لكسر الموجة الثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الإجراءات الحالية في ألمانيا، لا تكفي لكسر الموجة الثالثة لفيروس (كورونا).

جاء ذلك في ظهور نادر لميركل في برنامج "آنا فيل Anne Will" الحواري الذي تبثه القناة الأولى الألمانية (ARD)، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وذكرت ميركل أن أحد الخيارات سيكون تعديل قانون الحماية من العدوى لينص على ما ينبغي أن يحدث في ظل سيناريوهات محددة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ملزمة باحتواء العدوى. وأضافت أنها غير مقتنعة بأن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن كافية لكسر الموجة الثالثة من الجائحة.

وتساءلت ميركل قائلة: "ما هي الإجراءات الإضافية التي نحتاجها؟" وردت على تساؤلها بالقول: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. لدينا احتمالات فرض قيود على الخروج، والمزيد من القيود على الاختلاط، والمزيد من (الالتزام) بوضع الكمامات... فضلا عن إستراتيجيات للفحص في جميع الأماكن: مرتان أسبوعيا في المدارس ويشمل كل (قطاعات) الاقتصاد".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد شدد في تصرييحات يوم السبت على ضرورة اللجوء إلى إغلاق صارم لفترة تتراوح ما بين عشرة إلى 14 يوما لكسر الموجة الثالثة من كورونا.

ويوم الأحد، ارتفع معدل الإصابة بالفيروس لكل 100 ألف إلى 130 من 104 قبل أسبوع. 

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا ارتفع بواقع 17176 إلى مليونين و772401 حالة. 

وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 75870 بعد تسجيل 90 وفاة.

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