عاجل

  • "الصحة" بغزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

  • "الصحة" بغزة: إجراء 3320 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مباشر | غزة: استمرار اضراب المتقاعدين قسرياً وتفريغات 2005

شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: حادث سير واحد ولا إصابات خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: حادث سير واحد ولا إصابات خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط، لم ينتج عنه أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين

غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

&#34;الأوقاف&#34; بغزة: ارتفاع أعداد إصابات (كورونا) قد يدفعنا خلال الأيام القادمة لإغلاق المساجد

"الأوقاف" بغزة: ارتفاع أعداد إصابات (كورونا) قد يدفعنا خلال الأيام القادمة لإغلاق المساجد

العملات: ارتفاع بسيط للدولار أمام الشيكل

العملات: ارتفاع بسيط للدولار أمام الشيكل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

إسماعيل هنية يتلقى برقية تعزية من رئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب

إسماعيل هنية يتلقى برقية تعزية من رئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

حالات إغماء في صفوف الموظفين المضربين عن الطعام بغزة

حالات إغماء في صفوف الموظفين المضربين عن الطعام بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إسماعيل هنية يتلقى برقية تعزية من رئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب

إسماعيل هنية يتلقى برقية تعزية من رئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

حالات إغماء في صفوف الموظفين المضربين عن الطعام بغزة

حالات إغماء في صفوف الموظفين المضربين عن الطعام بغزة

دعوات استيطانية لاقتحام قمة جبل عيبال شمال نابلس

دعوات استيطانية لاقتحام قمة جبل عيبال شمال نابلس

داخلية غزة ترد على الشائعات المتداولة حول الإغلاق الأسبوعي

داخلية غزة ترد على الشائعات المتداولة حول الإغلاق الأسبوعي

الشعبية ترد على الحراك الديمقراطي:عملنا بإخلاص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية ولكن لا نتيجة

الشعبية ترد على الحراك الديمقراطي:عملنا بإخلاص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية ولكن لا نتيجة

القدرة: هناك العديد من الإجراءات المشددة لكسر حدة انتشار (كورونا) بغزة

القدرة: هناك العديد من الإجراءات المشددة لكسر حدة انتشار (كورونا) بغزة

مرشحو حماس للانتخابات.. 79 من الضفة والقدس و53 من قطاع غزة

مرشحو حماس للانتخابات.. 79 من الضفة والقدس و53 من قطاع غزة

منوعات

شاهد: بسبب هذه النصيحة.. أصالة تعرض نفسها للإحراج

شاهد: بسبب هذه النصيحة.. أصالة تعرض نفسها للإحراج

شاهد: وصلة رقص لهيفاء وهبي بوزن زائد تثير مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لهيفاء وهبي بوزن زائد تثير مواقع التواصل

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه &#34;مالقيتش بنطلون&#34;

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه "مالقيتش بنطلون"

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

أحد ضحايا برنامج رامز جلال يثير جدلا بتصريحاته الجريئة

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

بعد العزوبية.. ما حقيقة زواج مروان خوري ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان &#34;بالراحة على الملبن&#34;.. ما القصة ؟

سمية الخشاب لمحمد رمضان "بالراحة على الملبن".. ما القصة ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

ما حقيقة إصابة خالد الصاوي بورم في المخ ؟

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لابنتها حلا الترك

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

هل يعلم ضيوف رامز جلال ببرنامج المقالب الرمضاني ؟

عربي

السعودية: المسجد الحرام يعلن استقبال صلاة التراويح في رمضان

السعودية: المسجد الحرام يعلن استقبال صلاة التراويح في رمضان

ترحيب في السودان بـ&#34;إعلان المبادئ&#34; بين الحكومة والحركة الشعبية

ترحيب في السودان بـ"إعلان المبادئ" بين الحكومة والحركة الشعبية

السودان.. البرهان والحلو يوقعان &#34;إعلان مبادئ&#34;

السودان.. البرهان والحلو يوقعان "إعلان مبادئ"

مصر: الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن فاجعة قطاري سوهاج

مصر: الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن فاجعة قطاري سوهاج