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مصر: تفاصيل صادمة في حادث تصادم قطاري سوهاج

مصر: تفاصيل صادمة في حادث تصادم قطاري سوهاج
حادث تصادم قطارين في سوهاج
رام الله - دنيا الوطن
فجّرت مصادر مصرية مطّلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد مفاجأة مدوية.

وكشفت المصادر أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة "اللحاق بموعد".

ونقلت صحيفة (الشروق) المصرية عن هذه المصادر، بأن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه فقام بإلقاء نفسه، ما تسبب له في كسر في القدم وتمّ التحفظ عليه في أحد المستشفيات.

وسلم سائق القطار نفسه للسلطات بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وتمّ تداول رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف حتى لا يحدث تصادم مع القطار المتوقف، إلا أنه لم يتم تلقي ردٍ من أي منهما.

وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة، قد تسبب أمس الأول الجمعة في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا فضلا عن إصابة 185 آخرين. وشيّع الضحايا أمس السبت.

وعقب ذلك صدر بيان لشركة سكك الحديد أرجعت فيه السبب إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.

فيما طالبت النيابة العامة في بيان آخر، الجهات والأجهزة المختلفة بعدم إصدار "أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه".       

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