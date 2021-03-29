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شؤون فلسطينية

غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً "مهماً" للمواطنين بشأن إجراء عدد من أعمال الصيانة على بعض الخطوط من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تنوه شركة كهرباء غزة إلى أن اجراء عدد من أعمال الصيانة الطارئة من قبل شركة الكهرباء (الإسرائيلية) يتطلب فصل بعض الخطوط المغذية للقطاع من داخل الخط الأخضر، وفقاً للبيان الآتي:

1-  سيتم فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس يوم غد الخميس الموافق 25/ 3/2021م من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

2- سيتم فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس يوم الاثنين المقبل الموافق 29/3/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

3- سيتم فصل خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/3/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد العصر.

4- سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وعليه فإن الشركة تؤكد أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة من أجل اتمام عمليات الصيانة اللازمة في وقتها المحدد وبدون تأخير لكي يتسنى لطواقمها ايصال التيار الكهربائي لجميع المواطنين في أوقاته المحددة.

لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث أن الأمر طارئ وخارج عن إرادة الشركة.

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