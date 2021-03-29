دولي

إسرائيل: (ليكود) يحاول الضغط على ساعر وليبرمان سيوصي بتكليف لابيد بتشكيل الحكومة

إسرائيل: (ليكود) يحاول الضغط على ساعر وليبرمان سيوصي بتكليف لابيد بتشكيل الحكومة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) نقلا عن مسؤولين في (ليكود)، بأن تم العرض على رئيس حزب (أمل جديد)، غدعون ساعر الحصول على أي منصب رفيع يطلبه مقابل دعم تشكيل حكومة يمينية.

وأضاف (ليكود): بأن ساعر يميني وفريقه جميعهم أعضاء يمينيون سابقون في الحزب، ويجب أن يتوقف عن هذه المقاطعة الغبية.

وتابع: "يمكنه الحصول على أي منصب رفيع يريده وبفضله سيتم تشكيل حكومة يمينية".

قال رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، إنه سيوصي بتكليف رئيس (هناك مستقبل)، يائير لبيد بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف ليبرمان في حسابه على موقع (فيسبوك): أن حزبه سيقدم مشروع قانون ينص على وجوب استقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقدم بحقه لائحة اتهام، ومشروعا آخر يقضي بتقييد اشغال هذا المنصب بولايتيْن فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتاتي هذه التحركات ضمن الجهود التي يبذلها لبيد، لحشد التاييد له، كي يسند الرئيس ريؤوفين ريفيلن إليه أولا مهمة تأليف الحكومة.

وقد اجتمع لابيد مع رئيس (القائمة الموحدة)، منصور عباس، و(العمل)، ميراف ميخائيلي، كما تبذل مساعي لإقناع رئيس حزب (يمينيا) بالانضمام إلى المعسكر المعارض لنتنياهو لقاء ترؤسه الحكومة بالتناوب.

وكانت عضو الكنيست عن حزب (ميرتس)، تامار زاندبرغ، قالت أمس الأحد، إن الحزب سيوفي بوعده وسيوصي يائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية ويكون رئيسا للوزراء.

ووفق موقع "واللا"، أضافت: "نفضل تشكيل ائتلاف يعبر عن الشراكة والمساواة، على ائتلاف الحصانة للفاسدين".

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