(كورونا) بالعالم: تراجع ملموس بعدد الإصابات الجديدة والوفيات





وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 127 مليون ونحو 777 ألف إصابة، تعافى منهم 102 مليونا وما يزيد عن 967 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعاً ملموساً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 486 ألف و724 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,799 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,605 وفيات)، والمكسيك (567 وفاة)، واميركا (510 وفيات)، وروسيا (336 وفاة)، وإيطاليا (297 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (68,206 إصابات)، والبرازيل (44,326 إصابة)، واميركا (44,096 إصابة)، وفرنسا (37,014 إصابة)، وبولندا (29,253 إصابة)، حيث تقدمت الهند على حساب البرازيل.



وما تزال أميركا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (562,526 وفاة)، والبرازيل (312,299 وفاة)، والمكسيك (201,623 وفاة)، والهند (161,881 وفاة)، وبريطانيا (126,592 وفاة).



وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات،هي: أميركا (30,962,803 إصابات)، والبرازيل (12,534,688 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ12 مليون بواقع (12,039,644 إصابة)، وفرنسا التي تقدمت على حساب روسيا، مسجلة (4,545,589 إصابة)، فيما سجلت روسيا حصيلة بلغت (4,519,832 إصابة).



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 796 الف وفاة.