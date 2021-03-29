إسرائيل: أزمة جديدة.. غانتس يلغي جلسة الحكومة بسبب خلاف مع نتنياهو





وأعلن عن ذلك رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بسبب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و(ليكود) المصادقة على تعيين وزير دائم لحقيبة العدل.





وكان من المفترض أن تتم المصادقة خلال الجلسة على شراء عشرات ملايين اللقاحات ضد (كورونا) بكلفة ثلاثة مليارات ونصف المليار شيكل.





وحمل (ليكود) على غانتس قائلا: إن ما قام به ينطوي على الفضيحة من خلال منعه توقيع عقود لتوفير ملايين اللقاحات للإسرائيليين بسبب تعيينات سياسية، وحذر (ليكود) من أن هذه اللقاحات قد تُنقل الى دول أخرى.



هذا وقال وزير الصحة، يولي ادلشطاين تعقيبا على الغاء جلسة الحكومة، إن هذا الأمر سيسبب ضرراً كبيراً، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققناه في مسألة التطعيمات ومكافحة (كورونا).





وأضاف: أن المرافق عادت إلى مسارها الطبيعي، إلا أن غانتس ينوي إعادتنا إلى الوضع الذي كنا نعيشه قبل أشهر.





جاءت تصريحات ادلشطاين عبر منشور له على (فيسبوك) الليلة الماضية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي كانت مقررة اليوم.