"الأوقاف" بغزة: ارتفاع أعداد إصابات (كورونا) قد يدفعنا خلال الأيام القادمة لإغلاق المساجد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع، "قد يدفعنا خلال الأيام القادمة لإغلاق المساجد".



وأعلنت وزارة بغزة، عن تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأحد.



وأفادت الصحة، في تصريح مقتضب، بأن العدد الكلي للاصابات 815 إصابة بعد فحص 3320 عينة بنسبة إصابة حوالي 25%.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أكد على أنه في حال بقيت الحالة الوبائية في ارتفاع، هناك العديد من الإجراءات المشددة التي ستتخذها الجهات الحكومية، بهدف حماية المجتمع والفئات الهشة فيها، وكسر حدة انتشار "كورونا" في المجتمع بقطاع غزة.



وأفاد في تصريح لقناة (الأقصى)، مساء الأحد، بأنه ربما نشهد خلال الأيام المقبلة إجراءات مشددة، تتمثل بالإغلاق يومي الجمعة والسبت، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق.