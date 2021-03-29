تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس





يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبيا ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-8 19-9 16-7 بيت لحم 17-8 19-9 16-7 رام الله والبيرة 16-7 18-8 15-6 طولكرم 20-10 21-11 18-9 نابلس 18-9 20-10 18-8 قلقيلية 20-10 21-11 18-9 جنين 20-10 22-11 20-10 سلفيت 17-8 19-9 16-7 طوباس 21-11 23-12 21-11 روابي 18-9 20-10 18-8 الخليل 16-7 18-8 15-6 غزه 19-11 20-12 18-11 أريحا 27-14 29-16 27-15 خانيونس 19-11 20-12 18-11 الأغوار الشمالية 25-13 27-14 25-13 رفح 20-10 21-11 19-10

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبيا ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف في معظم المناطق وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.