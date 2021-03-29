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فيديو.. رئيس هيئة قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80%

فيديو.. رئيس هيئة قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، إنه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بنسبة 80%.

وأضاف: أنه من المقرر أن يتم استئناف مناورات التعويم مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له، وفق ما نقل (التلفزيون المصري)، مشيراً إلى أن استئناف حركة الملاحة في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة المالكة للسفينة، بأن السفينة الجانحة في قناة السويس استدارت لكن لم يتم تعويمها بشكل كامل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن هيئة قناة السويس قولها: إن عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس: إن ابتعاد مؤخر سفينة "إيفر غرين" عن الشاطئ، بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وكانت (رويترز) للأنباء نقلت عن مصدر شحن، صباح اليوم الاثنين، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل شبه كامل، وستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.

وأضافت بأنه تم تشغيل محركات السفينة "إيفر غيفن"، وأن والاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

ونقل التلفزيون المصري عن رئيس هيئة قناة السويس، قوله، إن عشر قاطرات عملاقة تعمل من أربعة اتجاهات مختلفة، لتعويم السفينة.

وجاءت عملية تحريك السفينة العملاقة "إيفر غيفن"، بعد ستة أيام من جنوحها، حيث تسبب ذلك بازدحام مروري في القناة وخسائر اقتصادية عالمية بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

وجاء نجاح الجهود بعد إزالة حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال من حولها حتى تمكنوا من تعويمها.


 


 


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