إسماعيل هنية يتلقى برقية تعزية من رئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب

إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تعزية من رئيس حركة التوحيد والإصلاح في المغرب السيد عبد الرحيم شيخي بوفاة الشيخ عمر البرغوثي.



وتقدّم شيخي باسمه وباسم قيادة الحركة وأعضائها كافة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من رئيس الحركة وعموم الشعب الفلسطيني بوفاة أبو عاصف، معتبرًا أنه بوفاته فقدت الأمة الإسلامية وفلسطين أحد رموز المقاومة والصمود، سائلًا المولى عز وجل أن يعوض فلسطين خير العوض، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.