الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأحد.



وأفادت الصحة، في تصريح مقتضب، بأن العدد الكلي للاصابات 815 إصابة بعد فحص 3320 عينة بنسبة إصابة حوالي 25%.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أكد على أنه في حال بقيت الحالة الوبائية في ارتفاع، هناك العديد من الإجراءات المشددة التي ستتخذها الجهات الحكومية، بهدف حماية المجتمع والفئات الهشة فيها، وكسر حدة انتشار "كورونا" في المجتمع بقطاع غزة.



وأفاد في تصريح لقناة "الأقصى"، مساء الأحد، بأنه ربما نشهد خلال الأيام المقبلة إجراءات مشددة، تتمثل بالإغلاق يومي الجمعة والسبت، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق.



وأشار إلى أن وزارة الصحة كان لها خلال كانون الثاني/ يناير الماضي قراءات عن الوضع الوبائي، وكان هناك تقديرًا للعودة لارتفاعات المنحنيات الوبائية، منوهًا إلى أن الـ857 إصابة بفيروس كورونا التي سجلت خلال الـ 24ساعة الماضية كان من بينها العشرات احتاجت الدخول إلى مستشفيات وأقسام العزل.