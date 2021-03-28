حالات إغماء في صفوف الموظفين المضربين عن الطعام بغزة

خاص دنيا الوطنقال منسق عام الحملة الشعبية لإستعادة حقوق الموظفين، يعقوب زروق: إنه تم نقل عدد من الموظفين المضربين عن الطعام إلى مستشفى الشفاء بغزة، مساء الأحد، بعد حدوث إغماءات لهم بسبب إضرابهم.وأكد زروق خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه تم نقل المضربين خليل الفقعاوي، وجمال حرارة، وحسن سكر إلى المستشفى بعد تردي وضعهم الصحي، موضحًا أن المضربين رفضوا أخذ المحلول الملحي كي لا يكسروا إضرابهم، ولا يزالون لحد اللحظة يتناولون الماء والملح فقط.ونفى أن يكون هناك أي متابعة طبية للمضربين في أماكن إضرابهم، مبينًا أنه يوجد إهمال واضح وتقصير من الجهات والمنظمات المعنية، ومن بينها المنظات الدولية.يذكر أنه يواصل موظفو تفريغات 2005 والموظفون المتقاعدون قسرًا، إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي، داخل خيمة الاعتصام بساحة السرايا بمدينة غزة.