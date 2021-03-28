دولي

حزب ميرتس يقرر التوصية على لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

حزب ميرتس يقرر التوصية على لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو الكنيست عن حزب ميرتس تامار زاندبرغ، الأحد، إن الحزب سيوفي بوعده  وسيوصي لرئيس حزب يش عتيد يائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية ويكون رئيسا للوزراء.

ووفق موقع "واللا"، أضافت: "نفضل تشكيل ائتلاف يعبر عن الشراكة والمساواة، على ائتلاف الحصانة للفاسدين".

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