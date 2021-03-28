دعوات استيطانية لاقتحام قمة جبل عيبال شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجماعات الاستيطانية ومن بينها فتيان التلال لاقتحام الموقع الأثري الموجود على قمة جبل عيبال شمال مدينة نابلس مع عائلاتهم يوم الاثنين في محاولة جديدة للسيطرة عليه.



وتعتبر هذه الخطوة تطور استيطاني جديد في ظل الخطة التي تنتهجها حكومة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية وقمم الجبال في الضفة الغربية.



وكان المواطنون قد أفشلوا نهاية العام الماضي محاولة المستوطنين السيطرة على أراضيهم في قمة جبل عيبال.



واعتصم حينها عشرات المواطنين من بلدة عصيرة الشمالية، وباتوا في العراء بأراضيهم المهددة بالاستيطان لإفشال المخططات الاستيطانية التي تستهدف المنطقة.



وتتعرض بلدة عصيرة الشمالية لمحاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها في قمة الجبل حيث نصب المستوطنون خياماً في المنطقة إلا أن الأهالي تصدوا لها وأجبروا الاحتلال على إزالتها.