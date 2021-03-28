داخلية غزة ترد على الشائعات المتداولة حول الإغلاق الأسبوعي

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رام الله - دنيا الوطن

وجَّه الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، مساء الأحد، رسالة للمواطنين في قطاع غزة، في إطار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا".



وأشار خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الثلاثاء الماضي، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" في القطاع.



وأضاف: حتى اللحظة لا يوجد تغيير على الإجراءات المتخذة يوم الثلاثاء الماضي بشأن التعامل مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها بهذا الشأن.



وتابع البزم: نحن في حالة تشاور مستمر مع وزارة الصحة، وحينما يتم اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل واضح.



ودعا المواطنين لعدم الانشغال بالتسريبات والإشاعات، بل الانشغال بإجراءات السلامة والوقاية على الصعيد الشخصي للمحافظة على مجتمعنا سليمًا معافى.