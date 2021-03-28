شؤون فلسطينية

القدرة: هناك العديد من الإجراءات المشددة لكسر حدة انتشار (كورونا) بغزة

القدرة: هناك العديد من الإجراءات المشددة لكسر حدة انتشار (كورونا) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، على أنه في حال بقيت الحالة الوبائية في ارتفاع، هناك العديد من الإجراءات المشددة التي ستتخذها الجهات الحكومية، بهدف حماية المجتمع والفئات الهشة فيها، وكسر حدة انتشار "كورونا" في المجتمع بقطاع غزة.

وأفاد في تصريح لقناة "الأقصى"، مساء الأحد، بأنه ربما نشهد خلال الأيام المقبلة إجراءات مشددة، تتمثل بالإغلاق يومي الجمعة والسبت، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق.

وأشار إلى أن وزارة الصحة كان لها خلال كانون الثاني/ يناير الماضي قراءات عن الوضع الوبائي، وكان هناك تقديرًا للعودة لارتفاعات المنحنيات الوبائية، منوهًا إلى أن الـ857 إصابة بفيروس كورونا التي سجلت خلال الـ 24ساعة الماضية كان من بينها العشرات احتاجت الدخول إلى مستشفيات وأقسام العزل.

وناشد القدرة المواطنين بالرفع من إجراءات الوقاية والسلامة، والتعامل بجدية مع هذا الواقع الخطير، حتى يعود المنحنى إلى وضعه الطبيعي، قائلًا: "في حال بقيت الأرقام في تزايد، فإننا سندخل مرحلة الذروة خلال الأيام القادمة، كالتي كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

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