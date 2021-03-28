مرشحو حماس للانتخابات.. 79 من الضفة والقدس و53 من قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أكدت مصادر مُطلعة، أن عدد مرشحي حركة حماس في الضفة والقدس المحتلة 79 شخصية، و53 مرشحاً يمثلون محافظات قطاع غزة.



وعلمت "دنيا الوطن" بأن الفقيدين عمر البرغوثي، والدكتور عدنان أبو تبانه، كانا ضمن قائمة مرشحي حركة حماس، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.



وأوضحت هذه المصادر، أن البرغوثي كان في موقع متقدم بالقائمة، نظراً لرمزيته ومكانته، والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها.



وأشارت ذات المصادر إلى أن بنك الأسماء المتوفر بين يدي قيادة الحركة، يمكن أن يملأ الفراغ الذي خلّفه الفقيدين.