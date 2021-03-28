رام الله: لجنة الوبائيات ترفع توصياتها لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة الوبائيات، مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة الحالة الوبائية في فلسطين، وآخر مستجدات حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، ورفعت توصياتها لمجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.



وعرضت وزيرة الصحة مي الكيلة، التي ترأست الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التراسل عن بعد، ملخصا عن الوضع الوبائي في فلسطين ومستجدات حملة التطعيم، واللقاحات التي ستصل خلال اليومين المقبلين إلى البلاد.



وقالت الكيلة: سنتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة، 100 ألف من لقاح سينوفارم، بتبرع من الصين، و25 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا، وهي دفعة أولى من اللقاحات التي اشترتها الحكومة، والبالغ عددها مليوني جرعة.