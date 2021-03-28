والدة رزان النجار ضمن موقع متقدم في قائمة انتخابية

جدير بالذكر أن النجار استشهدت يوم الجمعة مطلع شهر حزيران/ يونيو عام 2018، حيث كانت تؤدي عملها كمسعفة ميدانية متطوعة ضمن طواقم الإغاثة الطبية الفلسطينية، لإسعاف جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس.

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، من مصادر فلسطينية مطلعة، عن اسم قائمة حركة المبادرة الوطنية، لخوض الانتخابات التشريعية المُقبلة، وبعض الشخصيات فيها.وأوضحت هذه المصادر لـ "دنيا الوطن"، أن من بين المرشحين في قائمة (المبادرة الوطنية للتغيير وإنهاء الانقسام)، والدة الشهيدة رزان النجار، حيث تحتل موقعاً متقدماً.